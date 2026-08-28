Çorum 'un Sungurlu ilçesinde ambulans ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.C.B. idaresindeki 01 BDU 331 plakalı ambulans, Çorum -Ankara kara yolu Sungurlu Kemallı Kavşağı'nda B.Ş'nin kullandığı 06 DTG 178 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile ambulansta hasta olarak bulunan L.A. ve sağlık görevlileri S.Y. ile S.Ü. hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.