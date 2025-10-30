Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve Hasta Hakları Birimi ekipleri yatan hastalar ile ayaktan hizmet alan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek broşürle bilgilendirme yaptılar.

Hastanede kurulan stant ve bilgilendirme panoları ile günün anlam ve öneminin tüm yıla yayıldığı belirtilerek, hasta hakları konusunda farkındalık yaratmak, hasta hakları, sorumlulukları ve başvuru noktaları hakkında bilgilendirme amacıyla konferans salonunda hastalara, hasta yakınlarına ve çalışanlara sunumlar yapıldı.

Sunumlarda hasta ve hasta yakınlarının sağlık kurumlarında sadece yaşadıkları sorunlarla değil aldıkları kaliteli hizmetleri de değerlendirebilmeleri adına görüş, öneri ve teşekkürlerinde geri bildirimlerinin çalışanlarca anlamlı olduğu da ifade edildi.