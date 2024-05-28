12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hemşireler Haftası kutlandı.

Kutlama programına katılan Başhekim Prof. Dr. Sinan Zehir, özveriyle çalışan tüm hemşirelerin Hemşireler Haftası'nı kutlayarak; “Hemşirelik, insanlığa hizmetin en kutsal yollarından biridir. Hemşirelerimiz, şefkat, vefakarlık ve cesaretle her gün binlerce insanın yaşamına dokunan, hastalara umut ve iyilik kaynağı olan, şifa dağıtan kahramanlardır. Tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftası’nı kutlar, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.” dedi

Konuşmaların ardından Başhekim Sinan Zehir, hastane yönetimi ve hemşireler pasta keserek Hemşireler Haftası'nı kutladı.