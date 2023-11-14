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Samsun'da OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 35 yaşındaki kadın hasta kendini asarak intihar etti.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri servisinde meydana geldi.

KENDİNİ PENCERE DEMİRİNE ASTI

Edinilen bilgiye göre, hastaneye 31 Ekim'de yatışı yapılıp tedavi gören Zeynep S.P.(35) kaldığı odada kendini çarşafla pencere demirine astı.

ACİL SERVİSE KALDIRILDI

Sağlık çalışanları tarafından asılı halde bulunan Zeynep S.P., bulunduğu yerden indirilip acil servise kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Zeynep S.P. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)