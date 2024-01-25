Adana'da sahte doktor yaka kartı takan genç kız yakalandı. Genç kızın ifadesinde, 'Hastanede rahat gezmek için kırtasiyeden asistan doktor kimliği çıkarttım' dediği öğrenildi.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan C.S. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. C.S.'nin ifadesinde, "Babam o hastanede vefat ettikten sonra bende fizik tedavi görmek için o hastaneye gittim. Haftanın 3 günü hastanede tedavi görüyorum. Hastanede rahat gezebilmek için çarşıdaki bir kırtasiyede renkli fotokopi ile asistan doktor kimliği yaptırdım. Asansör ve kafeteryalar bölümünde bu kimliği takıyordum. Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim, hasta odasına girmedim. Hasta muayene edilen yerlere girmedim. Bugün de bu kimlik boynuma takılı olarak hastanenin alışveriş merkezinde gezerken güvenlikler gelip beni polise teslim etti. Ben bu kimlik ile suç işlemedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., serbest bırakıldı.