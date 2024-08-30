Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri işbirliğinde düzenlenen tatbikata yaklaşık 100 personel katıldı.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği hastane yemekhanesinde bulunan elektrik panosunda nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Dumanlar etrafı sararken, kırmızı kod verilerek yangın hastane söndürme ekipleri ve itfaiyenin katkılarıyla kontrol altına alındı.

HAP Başkanının talimatı ile Mor kod verilerek HAP aktive edilirken, koruma, kurtarma ve ilk yardım ekipleriyle birlikte çalışma başlatıldı.

Ardından sarı kod verilerek tahliyelere başlandı.

Yemekhane balkonunda baygın bulunan, dumandan etkilenen personel itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ayrıca dumandan etkilenen yemekhane personeli ve müdahale esnasında yaralanan güvenlik görevlilerinin de tahliyeleri kurtarma ekiplerince sağlandı.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta hastane personeli acil durum prosedürlerini titizlikle uygularken, hastane personelinin çalışan ve hasta güvenliğini sağlama konusunda hazır olduğu ifade edildi.