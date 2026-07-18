Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, Genel Cerrahi Anabilim Dalı koordinasyonunda kurulan Meme Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı.

Meme hastalıklarının tanı, tedavi ve izlem süreçlerini tek çatı altında, multidisipliner bir anlayışla yürütmeyi hedefleyen merkez; güncel bilimsel veriler doğrultusunda hasta odaklı hizmet sunacak. Merkezde, erken tanının yaygınlaştırılması, kişiye özel tedavi planlarının oluşturulması ve hastaların tanıdan tedavi sonrasındaki izlem süreçlerine kadar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, sağlık hizmetlerinde branşlaşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Günümüzde sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmanın yolu, belirli alanlarda deneyim ve birikimi merkezileştirmekten geçiyor. Meme hastalıkları da sürekli gelişen, güncel yaklaşımların yakından takip edilmesini gerektiren özel bir alan. Bu merkez sayesinde hastalarımıza daha odaklı, daha nitelikli ve daha kapsamlı bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda üniversitemizin akademik üretimine ve eğitim faaliyetlerine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Özellikli hastalıkların tanı, tedavi ve takibini yürütmek ekip işidir. Hastanemizin büyüyen kadrosu ve imkanları halkımıza bu hizmeti vermemizi sağlamıştır. Taramasından muayenesine, radyolojik değerlendirmesinden patolojik incelemesine, cerrahisinden kemoterapi, radyoterapi tedavisine, hatta ömür boyu takibine kadar büyük bir ekibin emeği var. Bu anlamda halkımıza bu hizmeti sunan tüm hekimlerimize ve sağlık personelimize yine halkımız adına teşekkür ediyoruz.

Bilindiği gibi hastanemiz Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile beraber çalışan, bir yandan hasta tedavisi yaparken bir yandan da topluma yeni hekimler yetiştiren bir kurumdur. Bu gelişmeler hem hastalarımızın tedavisi hem de yeni nesil hekimlerimizin eğitimi açısından önem arz etmektedir. Şahsım da bir akademisyen olarak bu gelişimlere önem verdiğimi ve bu gelişmeleri artırmak için ekip olarak çalıştığımızı belirtmek isterim.”

DR. SEZİKLİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Merkezin kuruluşuna öncülük eden Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sezikli, meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Meme sağlığı yalnızca cerrahi tedaviden ibaret değildir. Doğru tanı, doğru zamanda yapılan değerlendirme, multidisipliner yaklaşım ve düzenli takip, başarılı tedavinin temelini oluşturur. Merkezimizi bu anlayışla planladık. Hedefimiz; tanıdan tedaviye, tedavi sonrası izlemden hasta eğitimine kadar tüm süreçleri bilimsel standartlar doğrultusunda yöneten, bölgemiz için örnek gösterilecek bir yapı oluşturmaktır."

Başhekim Yardımcısı Dr.Mahmut Arif Yüksek de, konuya ilişkin şu bilgileri verdi.

“Böyle güzel gelişmeler büyük hayaller, emekler ve desteklerle oluyor. Uzun süre önce planlanıp sancısı çekilen, zemini hazırlanan bir süreç. Bu süreçte gerek Genel Cerrahi Anabilim Dalından gerekse diğer branşlardan kendisi bu alanla ilgilense de ilgilenmese de birçok hocamızın desteğini gördük. Bugün ise açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki Başhekim Hocamız Doç.Dr.Muhammed Gömeç başta olmak üzere birçok hocamız nice büyük hayallerimiz var. Yakın zamanda hayata geçecek olan bazı gelişmelerin müjdesini de şimdiden bildirmek isterim.”

MERKEZ HAKKINDA

Merkez bünyesinde meme muayenesi, risk değerlendirmesi, görüntüleme yöntemlerinin yorumlanması, biyopsi planlaması, iyi huylu meme hastalıklarının tedavisi, meme kanseri cerrahisi ve ameliyat sonrası takip hizmetleri ulusal ve uluslararası güncel kılavuzlar doğrultusunda yürütülecek. Radyoloji, patoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi başta olmak üzere ilgili tüm branşlarla yakın iş birliği içerisinde çalışılacak; her hastanın tedavi süreci multidisipliner yaklaşımla değerlendirilecek. Ayrıca Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile koordineli çalışmalar yürütülerek toplum temelli tarama programlarının desteklenmesi, risk grubundaki bireylerin erken dönemde değerlendirilmesi ve uygun hastaların hızla tedavi sürecine yönlendirilmesi hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Meme Sağlığı Merkezi'nin, Çorum ve çevre illerde yaşayan vatandaşların meme sağlığı hizmetlerine erişimini güçlendirmesi, erken tanı oranlarını artırması ve modern tedavi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.