Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Kadir Kocatürk ile Destek ve Kalite Müdür Yardımcılarının katılımıyla, hastanede görev yapan mutfak, yemekhane personeline yönelik hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, mutfak hizmetinde görev yapan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hatırlatmalar yapılarak hizmet sunum standartlarının korunması, kurum içi işleyişin etkinliğinin artırılması ve çalışma disiplininin güçlendirilmesi konularında eğitim verildi.

Ayrıca, personelin çalışma koşulları , karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek kurum içi iletişimin güçlendirilmesi ve ekip çalışmasının geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç toplantıda yaptığı konuşmada mutfak ve yemekhane hizmetinde kişisel hijyenin, temizliğin ve kişisel koruyucu ekipman kullanımının önemine değinerek, hastanede hasta, refakatçi ve çalışan personele sunulan yemek hizmetinde görevli tüm personele teşekkür etti.

Toplantı sonunda, hizmet süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, motivasyonunun artırılması ve çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği ve personel gelişiminin desteklenmesi amacıyla bu tür hizmet içi eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği dile getirildi.

