Kanserde erken teşhis, hem tedavi sürecinin başarısını artırmakta hem de yaşam kalitesini korumada hayati bir rol oynamaktadır.

Özellikle meme kanserinde, hastalık henüz belirti vermeden yapılan taramalar sayesinde erken dönemde tanı konulabilmekte ve tedavi şansı önemli ölçüde yükselmektedir. Bu bilinçle yürütülen tarama çalışmaları, toplum sağlığının korunmasında büyük önem taşıyor.

TARAMALAR ÜCRETSİZ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkat çekmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mobil kanser tarama araçları ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bulunan mamografi cihazları aracılığıyla ücretsiz kanser tarama hizmetleri sunulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğü’nün mobil tarama araçları, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan bölgeler başta olmak üzere il genelinde planlı şekilde hizmet vererek, vatandaşlara yerinde, güvenilir ve ücretsiz tarama imkânı sunuyor.

Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılında mobil tarama araçları ile 2 bin 496 kadına mamografi çekilerek meme kanseri taraması yaptı.

Öte yandan Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan 4 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezine 2025 yılında tahsis edilen mamografi cihazının kurulumu tamamlanarak hizmet vermeye başlandı.

YIL BOYUNCA 14 BİN 754 KADINA MAMOGRAFİ ÇEKİMİ YAPILDI

Bu cihazla birlikte il merkezindeki mamografi cihazı sayısı 3’e yükseldiği, 2025 yılı boyunca il genelindeki Sağlıklı Hayat Merkezleri ve hastanelerde toplam 14 bin 754 kadına mamografi çekimi yapılarak meme kanseri taraması gerçekleştiği aktarıldı.

ULUKAVAK’A YENİ CİHAZ TAHSİS EDİLDİ

Ayrıca Ulukavak Mahallesi’nde bulunan 3 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezine 2026 yılı Ocak ayında yeni bir mamografi cihazı tahsis edilmiş olup, kısa süre içerisinde kurulumu tamamlanarak hizmete alınmasının planlandığı ifade edildi.

‘HERHANGİ BİR ŞİKÂYETİNİZ OLMASA BİLE…’

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, tüm vatandaşları kanser taramalarını zamanında yaptırmaya davet ederken, 40–69 yaş arası kadınların herhangi bir şikâyeti olmasa dahi iki yılda bir mamografi çektirmesi gerektiğini hatırlattı.

Sinan Zehir, ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya risk grubunda yer alan kadınların ise daha erken yaşta ve hekim önerisi doğrultusunda taramalara başvurması gerektiğini ifade etti.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNE BAŞVURMALARI YETERLİ

Zehir, ücretsiz olarak sunulan kanser taramalarından faydalanmak isteyen vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurmalarının yeterli olduğunu ve mobil kanser tarama araçlarının hizmet verdiği bölgelerde ise yerinde tarama imkânı sağlandığını kaydetti.