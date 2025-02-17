Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yıllardır devam eden otopark ve trafik sorunu çözülüyor.

Günde onbinlerce kişinin muayene olmak için geldiği hastanede vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyordu.

Kapalı Otopark'ın yanı sıra Acil'in bulunduğu bölgede de yeni otopark alanı oluşturulmuştu ancak bu bile yeterli olmamıştı.

Hastaneye gelen vatandaşlar artık araçlarını hastane dışına bırakmak zorunda kalıyorken, vatandaşların otopark ve trafik sorununa hastane yönetimi el attı.

1 AY İÇİNDE PROJE İHALE EDİLECEK

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, yapılacak proje ile hastanenin çevre planlaması ile herhangi bir sorunu kalmayacağını ifade ederek;

"Valiliğimiz himayesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde ve İl Özel İdaremiz katkılarıyla bir proje hazırlandı ve şuanda mekanik çalışması yapılıyor. En geç bir ay içerisinde ihale edilecek. İhaleden sonra hastane çevresinde bütün peyzaj çalışması, trafik ve otopark planlamaları, ışıklandırmalar, yeşillik alanlar, oturma alanları gibi hastanemizin çevre planlaması ile herhangi bir sorunu kalmayacak." dedi