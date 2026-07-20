AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu ve KEFEK Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, göreve geldiği ilk günden itibaren Çorum'a kazandırılan sağlık yatırımları ve altyapı hamlelerini kamuoyuyla paylaştı.

Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmet kapasitesini artıracak 12 dönümlük yeni arazi için tahsis sürecinin başladığını açıkladı. Ayrıca hastaneye 42 milyon 657 bin 67 TL değerinde son teknoloji tıbbi cihaz kazandırıldığını belirterek yatırımların Çorum'a hayırlı olmasını diledi.

KADİM ŞEHİR İÇİN DUYGULARINI PAYLAŞTI

Göreve geldikleri ilk günden itibaren tek amaçlarının Çorum'u hak ettiği eserlerle buluşturmak olduğunu ifade eden Ahlatcı, "Bugün sağlıkta Çorum'umuzu bölgenin parlayan yıldızı yapacak büyük yürüyüşün ve yatırımlarımızın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Geceyi gündüze katarken tek amacımız, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmaktı. Modern sağlık hizmetlerinden gelişmiş tıbbi teknolojiye, hastanelerimizin fiziki altyapısını güçlendirmekten yeni hizmet alanları kazandırmaya kadar Çorum'un sağlık geleceğini ilmek ilmek işledik. Çorumlu hemşehrilerimiz hizmetin en güçlüsüne ve en kalitelisine layıktır." dedi.

12 DÖNÜMLÜK GENİŞLEME ALANI İÇİN TAHSİS BAŞLADI

Çorum'un sağlık vizyonunu geleceğe taşıyacak en önemli adımlardan birinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni büyütmek olduğunu belirten Ahlatcı, hastane yakınındaki yaklaşık 12 dönümlük arazi için tahsis sürecinin başlatıldığını söyledi.

Ahlatcı, "Bu alanın devriyle birlikte şehrimize yeni sağlık yatırımları için önemli bir alan avantajı sağlıyoruz. Attığımız her adım ve tamamladığımız her proje, bu aziz şehrin insanına olan sevdamızın eseridir." ifadelerini kullandı.

BİR YILDA 2,3 MİLYONDAN FAZLA MUAYENE

Ahlatcı, Haziran 2025-Mayıs 2026 dönemini kapsayan bir yıllık faaliyet verilerini de paylaştı.

Toplam muayene sayısı (acil dahil): 2.329.171

Acil servis muayene sayısı: 527.295

Gerçekleştirilen ameliyat sayısı: 52.725

Tıbbi onkoloji muayene sayısı: 44.613

42,6 MİLYON LİRALIK YENİ TIBBİ CİHAZLAR

Vatandaşların teşhis ve tedavi hizmetlerine en gelişmiş teknolojiyle ulaşabilmesi amacıyla hastane envanterine toplam maliyeti 42 milyon 657 bin 67 TL olan 19 kalem yeni tıbbi cihaz kazandırıldığını belirten Ahlatcı, öne çıkan cihazları şöyle sıraladı:

Holmium YAG Lazer Cihazı: 5.034.750 TL (1 adet)

EUS Sistemi: 4.815.000 TL (1 adet)

C Kollu Radyografi Cihazı: 4.552.747 TL (1 adet)

Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı (Radyoloji): 3.300.000 TL (2 adet)

Yürüme Robotu: 2.928.000 TL (1 adet)

Hemodiyaliz Cihazı: 2.641.100 TL (7 adet)

Ahlatcı ayrıca, onkoloji tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere hizmet alımı yöntemiyle toplam 120 milyon liralık PET-CT ve LINAC cihazlarının hastaneye kazandırıldığını, her iki cihazın da 2026 yılı itibarıyla hizmet vermeye başladığını söyledi.

Ahlatcı, Çorum'a kazandırılan sağlık yatırımlarında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şehrin sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.