Atakaş Hatayspor’un önceki gün yapılan Olağanüstü Genel Kurulu sonunda kulübün yeni başkanı Ethem Çakır oldu.

Hatayspor Futbol Kulübü tarafından HBB Expo Alanı Hortu Kültür Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluk aranmandan yapıldı.

Gündem maddelerinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından iki başkan adayı ile gidilen seçimde Beyaz Liste ile M. Kemal Şaşmaz, Mavi Liste ile Av. Ethem Çakır başkan adayı olarak divana listelerini teslim ettiler.

Hatayspor Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında yapılan seçimlerde 148 oy kullanılırken, 117 oy Mavi Liste ile seçimlere katılan Av. Ethem Çakır Hatayspor’un yeni başkanı oldu. Beyaz Liste ile seçimlere katılan M. Kemal Şaşmaz ise 29 oy alırken, 2 oy ise boş oy çıktı.

Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Hatayspor Kulübü Başkanıı seçilen Av. Ethem Çakır yaptığı konuşmada tüm Hataylılarıı Hatayspor catısı altında sıklaştırmaya davet etti.

Çakır konuşmasında “ Hatayspor’umuz bize 6 Şubat’ta vefat eden personeli, futbolcusu Chrşstian Atsu’nun emantidir bize. Hatayspor’un rengi, dili, ırkı, siyaseti yoktur. Kim ne derse desin, sadece gerçek olan Hatayspor’dur. Üstlendiğimiz görevi, ağırlığını ve kutsallığını bilinciyle ve bu sorumluluğu taşıyanlarız. Mutlaka eleştiriler olacaktır fakat eleştirilmeyen insan amacı olmayan insandır.

Bizim tek amacımız Hatayspor’u içinde bulunduğu noktadan daha iyi hedeflere taşıyabilmektir. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için Hatayspor üyelerinin huzurundayız. Gönül isterdi ki, buraya sadece üyeleri değil, 15 bin taraftarıyla bir arada olarak bu kongremizi gerçekleştirmek isterdik. Ancak tüzük ve yönetmelik gereği bu şekilde alınan karara da saygımız sonsuzdur. Biz ise taraftarımızla el ele her platformda birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Saflarımızı Hatay ve Hatayspor çatısı altında sıklaştıralım. Başta taraftarlarımız olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, tüm siyasi partiler ve STK’lar ile tüm hemşerilerimizin dualarına talibiz diyor, genel kurulun Hatayspor adına tüm memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum’ dedi.

Hatayspor Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında yeni başkan Av. Ethem Çakır olurken, yönetim kurulu listesinde Abdulhay Denizli, Aydın Parlak, Alpaslan Şahbaz, Mustafa Sıraç, Muhammed Köleoğlu, Mehmet Garip Siper, Servet Dennuraoğlu, Kenan Bilmez, Süleyman Kızılkaya, Yılmaz Yağcı, Hikmet Güzelmansur ve Garip Hatun yer aldı. Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Asi, Üyeliklerine ise Ahmet Hatun ve Cengiz Zobu seçilirken, Disiğlin Kurulu Başkanlığı’na Beyazıt Bestami Özbilger, Bekir Atahan ve Alper Neşeli getirildi.