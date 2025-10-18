Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve Voleybol Baş Antrenörü Mustafa Özdemir Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaret etti.

Bugün TVF Spor Lisesi ile oynayacakları maç için dün Ankara’ya giden Sungurlu Belediyespor kafilesi maçın oynanacağı antrenman yaparken aynı binada bulunan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ligin genel bir kritiğini yapan Federasyon Başkanı Üstündağ ve Sungurlu Belediyespor Başkan ve teknik heyeti yaşadıkları sorunlarhakkında dile getirdiler. Üstündağ’da sorunların çözümü için gerekli çalışmaları düzenlemeleri yapacaklarını söyledi