Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum 'un Boğazkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ilçedeki binlerce yıllık geçmişe sahip Hattuşa Ören Yeri de beyaza büründü.

Ören yerinin simge eserleri Boğazköy Sfenksleri ve Aslanlı Kapı, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Hattuşa Ören Yeri, UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerinde yer alıyor.

Çorum 'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi değişen görünümüyle misafirlerini ağırlıyor.

Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan 8 bin yıllık Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.