Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen foto safaride, Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim programı öğrencileri 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa’nın güzelliklerini görüntüledi.

Bir 5 kişi, tırmanan insanlar ve park görseli olabilir

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde tarafından düzenlenen foto safari etkinliğinde öğrenciler; Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'ndeki tarihi güzellikleri gözler önüne serdiler.

Cumhuriyetle aynı yaşta Cumhuriyetle aynı yaşta

Öğrenciler iki gün süren etkinlik boyunca; Hattuşa Ören Yeri, Boğazköy Müzesi, Kalehisar, Behramşah Kulliyesi, Alacahöyük Müzesi ve Ören Yeri, Alaca, Örükaya Barajı, Yazılıkaya, Budaközü Vadisi’nde çekim yaptılar.

Bir 13 kişi, Mostar Köprüsü ve Ağlama Duvarı görseli olabilirBir 8 kişi, Saqsaywaman ve yazı görseli olabilir