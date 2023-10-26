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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen foto safaride, Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim programı öğrencileri 8 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa’nın güzelliklerini görüntüledi.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde tarafından düzenlenen foto safari etkinliğinde öğrenciler; Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti'ndeki tarihi güzellikleri gözler önüne serdiler.

Öğrenciler iki gün süren etkinlik boyunca; Hattuşa Ören Yeri, Boğazköy Müzesi, Kalehisar, Behramşah Kulliyesi, Alacahöyük Müzesi ve Ören Yeri, Alaca, Örükaya Barajı, Yazılıkaya, Budaközü Vadisi’nde çekim yaptılar.