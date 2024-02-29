Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar il birinciliğinde Çorum’u gruplarda temsil edecek okullar belli oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde küçük kızlar ve genel takım ile yıldız kızlar ve yıldızlar genel takım sıralamasında şampiyon olan takımlar gruplarda ilimizi temsil edecekler.

Küçük Kızlarda şampiyonluğu Necip Fazıl Kısakürek birinciliği kazanırken 23 Nisan Ortaokulu takımı ikinciliği Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci takımı ise üçürcülük kupasının sahibi olurken aynı okulun üçüncü takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Küçükler Genelde ise 23 Nisan Ortaokulu takım birincisi olurken Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci Özel Çorum Doğa Ortaokulu üçüncü Mustafa Kemal Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Yıldız kızlarda ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu takımı birincilik kupasının sahibi olurken 23 Nisan Ortaokulu ikinci Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü olurken Yunus Emre Ortaokulu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yıldızlar Genel müsabakalar sonunda ise 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluğu kazanırken Yunus Emre Ortaokulu ikinci Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu 2 takımı üçüncü 23 Nisan Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.