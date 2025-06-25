Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Orta Karadeniz Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak, bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, 24 Haziran ila 29 Haziran 2025 tarihleri arasında bölgede en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:

“Samsun 31, Sinop 31, Ordu 28, Kastamonu 33, Çorum 34, Amasya 36, Tokat 35”

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları ve orman yangını tehlikesi hususunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.