Havacılıkta çığır açacak bir yenilik ortaya çıktı. Genç mühendisler tarafından geliştirilen “Project Rebirth” sistemi, uçak kazalarında yolcuların hayatta kalma olasılığını yükseltmeyi amaçlıyor.

Hindistan’da yaşanan trajik Air India kazasından sadece üç ay sonra, mühendisler hava yolculuklarında çarpışma anlarında hayatta kalmayı mümkün kılacak yeni bir sistem geliştirdi.

“Project Rebirth” adını taşıyan sistem, uçaklarda yapay zeka destekli hava yastığı mekanizması kullanarak, muhtemel bir çarpışma anında uçak gövdesini devasa hava yastıklarıyla sararak darbeyi yumuşatıyor.

Sistem nasıl devreye giriyor?

Uçak, irtifa, hız, motor durumu, yangın, yön ve pilot tepkilerini sürekli izleyen bir AI yazılımı ile donatılıyor. Sistem, 3.000 fitin altındayken çarpışma kaçınılmazsa otomatik olarak devreye giriyor. İki saniyeden kısa sürede burun, gövde ve kuyruk kısımlarından katmanlı kumaştan devasa hava yastıkları açılıyor.

Yastıklar, uçağın gövdesini dış etkilere karşı koruyan bir koza oluşturuyor. Kabin içinde yer alan darbe emici sıvı paneller, çarpışma anında sertleşerek yolcu ve mürettebatın zarar görmesini engellemeyi hedefliyor. Eğer motorlar hâlâ çalışır durumdaysa ters itiş sistemleri ile iniş yavaşlatılıyor; değilse gaz iticiler devreye giriyor.

Projeyi geliştiren ekip, sistemin mevcut uçaklara entegre edilebileceğini ve yeni nesil uçaklarda da yer alabileceğini belirtiyor. Hedefleri arasında, uluslararası havacılık laboratuvarlarıyla iş birliği kurarak daha fazla test gerçekleştirmek yer alıyor. Project Rebirth, sadece bir konsept değil, bir hayat vaadi olarak tanımladı. "Diğer her şey başarısız olsa bile insanlar hayatta kalmayı hak ediyor" sözleriyle projenin felsefesini özetleyen mühendisler, sistemin gelecekte havacılıkta yeni bir güvenlik standardı haline gelmesini hedefliyor.

Project Rebirth, bu yılın James Dyson Tasarım Ödülü'nde dikkat çeken projelerden biri oldu. Ödül, genç mühendis ve tasarımcıları desteklemek amacıyla her yıl dünya çapında düzenleniyor. Uluslararası kazanan, 5 Kasım 2025’te açıklanacak ve 30 bin Sterlin ödül kazanacak.

MEVCUT UÇAKLARA EKLENEBİLECEK

Mühendisler, sistemin hem mevcut uçaklara eklenebileceğini hem de yeni modellerde entegre edilebileceğini belirtiyor. “Çoğu sistem kazayı önlemeye odaklı. Bizimki, tüm ihtimaller tükendiğinde bile hayatta kalmayı garanti etmeye çalışıyor” diyorlar.

James Dyson Ödülü’nün 20 finalist listesi 15 Ekim’de açıklanacak. 5 Kasım’da açıklanacak uluslararası birincilik ödülünü alan proje, 30 bin sterlinlik destekle kendi girişimini kurma imkanı elde edecek.

Finalistler arasında ayrıca 3D yazıcıyla üretilmiş yapay resif, taşınabilir şırınga sterilizasyon cihazı, susuz çalışan kompost tuvalet sistemi ve tarım atıklarından üretilmiş hijyenik ped gibi projeler de bulunuyor.