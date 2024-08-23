Kongo'da patlak veren ve dünya genelinde giderek yayılan maymun çiçeği virüsü endişe veriyor. Virüs henüz Türkiye'de görülmezken, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada manipülasyonlar yapılıyor.

Avrupa ülkelerinde de görülmeye başlayan virüsle ilgili ülkemizde de önlemler artırılıyor.

M çiçeği virüsü, Afrika kıtasında ayrıca Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Kamerun, Gana, Liberya, Nijerya, Ruanda, Kenya, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'da görüldü.

İstanbul Havalimanı'nda da virüse özellikle hastalığın yoğun görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile çevresindeki 11 ülkeden gelen uçaklar ve Türkiye'ye giriş yapan yolcular yakından izleniyor.

SAĞLIK EKİBİ 7/24 TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR

Havalimanındaki önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, DSÖ'nün hastalığı küresel acil durum ilan etmesinin ardından uçuşları izlemeye aldıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda 7/24 görev yapan sağlık ekibi olduğunu ve tüm denetimlerin titizlikle yapıldığını vurgulayan Kavak, şöyle konuştu:



"Demokratik Kongo'dan gelen uçakların kapısına kadar gidip sorgulama yapıyoruz. Seyahat süresince herhangi bir hastalığı olan, döküntülü, ateşli bir yolcunun olup olmadığını sorguluyoruz.



Onun dışında çevre 11 ülkenin uçuşlarını da online takip ediyoruz. Herhangi bir şüpheli durum olması durumunda da bu uçaklarda gerekli kontroller yapılıyor.​​​​

İstanbul Havalimanı'nda şu ana kadar herhangi bir maymun çiçeği vakasına rastlamadık. Zaman zaman olası olduğu düşünülen şüpheli yolcular gündemimize geldi ve bu yolcular incelendi.



Bu yolcuların hiçbirinde maymun çiçeği olduğunu düşünmediğimiz için seyahatlerine izin verdik."

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU ASILSIZ

Kavak, bilimsel verilerle değerlendirildiğinde hastalığın şu an için salgına dönüşme ihtimali bulunmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Zaten Dünya Sağlık Örgütü de bunu açıkladı. Solunum yoluyla da bulaşmadığı için biraz daha rahatız. Korunmanın en önemli yolu yakın temastan kaçınmak ve bu tür lezyonları olan kişilere çıplak elle dokunmamak.

İmmün sistemi zayıf olanların risk altında olduğu yayımlandı. Vakalar 2 ile 4 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor. Çiçek aşısının yüzde 95 koruyucu olduğunu Prof. Dr. Ateş Kara hocamız toplantıda ifade etti.O bölgede monkeypox aşısı da var. O bölgede aşılamanın hızlandığını da duyuyoruz."



Havalimanı ve uçaklarda maske takma, eldiven giyme benzeri önlem zorunluluğu bulunmadığını dile getiren Kavak, bu konuda sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.