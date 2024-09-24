Çorum'da kumaş sektöründe iddialı olan Hayal Kumaş ister metre ile ister kilo ile müşterilerini ucuz ve kaliteli kumaşlarla buluşturmaya başladı.

"Kilo ya da metre olarak satışa sunulan kumaşlar aslında müşteriye sunulan bir alternatiftir" diyen mağaza sahibi Pehlül İnce, "Kimi müşterilerimiz bu kumaşları kendisi ve ailesi için tercih ederken kimisi de evinin ekonomisine katkı sağlamak için dikip satar. Dikiş dikip bir şeyler üretebilmek ve bunu görmek insanı mutlu eder. Kadınlar bunu bir terapi gibi görüyor. Tasarlamak tasarladığını kumaşa uygulamak istediği sonuca ulaşmak iyi hissettire biliyor"dedi.

İnce, "Mağazamızdaviskon, müslin, keten, Medine ipeği, ayrobin, penye, lacoste, 2 iplik,3 iplik astar kumaşlarımıza ek olarak overlok makinesi ve ev tipi dikiş makinesi iğneleri, makas, kilo işi iplik, sabun, uçan kalem, dikiş sökücü, fermuar, lastik gibi levazımat malzemeleri de mevcuttur. Tüm dikiş tutkunlarını mağazamıza bekliyoruz" diye konuştu. İşletme Çevre Yolu Bulvarı Kelebek Mobilya yanında bulunuyor.