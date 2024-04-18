Doğubeyazıt Hudut Birliği’nde görev yapan ve 2 gün önce hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Ömer Bodruoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Ağrı’nın Doğubeyazıt Hudut Birliği’nde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Bodruoğlu iki gün önce vefat etti.
Sungurlu’nun Beşkız köyü nüfusuna kayıtlı Boduroğlu’nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ulu Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı