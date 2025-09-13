Mecitözü’ne Elmapınar Köyünde eğitim öğretim gören öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları bir hayırsever tarafından karşılandı.

Elmapınar Köyü Yardımlaşma Dayanışma Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Derneği Başkanı Ömer Kılıçaslan’ı arayan bir hayırsever köydeki tüm öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak istediğini belirtti.

Daha sonra kırtasiye malzemelerini öğrencilere dernek başkanı Ömer Kılıçaslan teslim etti.

Dernek Başkanı Ömer Kılıçaslan, bu örnek davranışından dolayı hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

