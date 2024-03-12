Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü'nde hedef bitmiyor.

Sezon başında ilk hedef ligde kalmaktı.

İlk sezonda bunu ligin bitimine haftalar kala başardılar.

Sonra takım yavaş yavaş kendini Play-Off'a taşıdı.

Gelinen noktada potanın içindeler.

Şimdi üçüncü olanın direk final oynayacağı bir sistem var karşımızda.

Puan cetvelinde 3. sırada Kocaelispor var.

Ve bizimle arasında sadece 3 puan fark var.

Geriden gelen takımlar yerini korumaya çalışanlardan daha rahattır hep.

Ortaya konan futbolla direk final oynamak mümkün mü?

Bu futbolla mümkün.

Ancak daha oynanacak çok zorlu maçlarımız var.

Biz kazanmaya devam eder, rakiplerde puan kaybı yaşarsa neden olmasın.

Eyüpspor gibi ligin üstünde bir takım için "Eksik" diye bir tabir kullanmak doğru olmaz.

Onların kadrosundan çok bizim ne yapacağımız önemliydi.

Böylesine bir rakip karşısında kazanmak yazdırıyor bana yukarıda okuduklarınızı.

Bu maçtan sonra kendi sahamızda oynayacağımız Manisa maçı daha da önem arz etti.

Genelde üst düzey maçları kazanan takımlar bir sonraki maçlarda takılabilir.

Ve bu maçlardan alınan galibiyetler gölgede kalabilir.

Bu bakış açısıyla yola çıkarsak Manisa maçı ayrı bir önem kazanıyor.

Her açıdan önemli olan bu maçta, Serkan hocamız ve öğrencileri Eyüp maçının konsantrasyonuyla mücadele edeceklerdir.

Herhangi bir ligde, her hangi bir takımın bulunduğu yer tesadüf değildir.

Futbolda bazen yenilen ve atılan tesadüf denebilir.

Ancak konumlandıkları yerlerin tesadüfle alakası yoktur.

Doğru zamanda, doğru hamleler.

Doğru transferler, doğru teknik adamlar ve doğruluk yüzdesi fazla transferler.

Kısaca futbolda tesadüfen çok doğruları yapmak sizi doğru noktalara taşır.

Ahlatcı Çorum FK, bugün hedef üstüne hedef koymuşsa (Resmen konulan bir hedef yok. Takımın kendi kendine koyduğu bir hedef var) bunun tek sebebi yapılan doğrulardır.

Hem yönetim, hem teknik heyet, hem de sahada mücadele eden futbolcu topluluğu bu doğruları puan cetvelinde kanıt olarak koyuyor gözümün önüne.

KAFAN MI GÜZEL?

Angola'lı bir futbolcu var Ahlatcı Çorum FK'da.

Bu onunla ilgili kaçıncı yazım bilmiyorum.

Adam komple futbolcu.

Top ayağında çok şık duruyor.

Eyüp maçında attığı golle klasını bir kez daha konuşturdu.

Ligde 6 gol atan Geraldo, 4'ünü ayakla, ikisini de kafayla atmış.

Bize katttığın katkılardan dolayı sana teşekkür ediyorum.

İyi ki, bizimlesin...

TUTAN FARKI!

Futbolda bazı terimler vardır.

Bunlardan biri de "Atanla, tutanın iyi olacak"

Eyüp maçında alınan galibiyette Kalecimiz Hasan Hüseyin'in ortaya koyduğu performans gerçekten alkışı hak etti.

Ne diyelim bu durum karşısında sizce?

Şöyle yapalım mı?

"Allah nazardan saklasın"

Böyle devam Hasan, böyle devam...

EREN BEYLER...

Maç yazımızda futbolda doğrulardan bahsetmiştim.

Kaç yanlış bir doğruyu götürür bilmem.

Ama Galatasaray patentli Eren'in yaptığı yanlış olası bir gol yeme durumumuzda "2 net" puanımızı götürebilirdi.

Eren beylerin birileri çok net şekilde kulağını çekmeli.

Futbol kollektif bir oyunsa, gol atmak kadar asiste önemli.

Böyle olmaz Eren bey, böyle olmaz...

KRİTER NE?

Eyüpspor çok yüksek oranla gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

Hak ettiler ve şimdiden tebrik ederim.

Ancak TFF'ye şunu sormak lazım.

Süper Lig'de oynayacak kulüplerin en azından bir stadyum kriteri olmamalı mı?

Zira, Eyüp Stadyum ile Eyüpspor kulübü arasında en az 3 lig farkı var.

Bizde durum ne?

İşte başkan dışarıdan mali destek falan buluyor.

Play-Off potasındayız.

Kulüple stadyum arasında lig farkı var mı?

Dedim ya başkan mali desteği dışarıdan buluyor.

Bizim Kandıralılar ne mi yapıyor?

Güveç var yerseniz...