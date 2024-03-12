Öksüz ve Yetim Çocuklara Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (ÖYÇODER) Ramazan ayının gelmesi ile birlikte hayırseverlere ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısında bulundu.

ÖYÇODER Başkanı Kadir Doğan, onbir ayın sultanı Ramazan ayının dini açıdan taşıdığı önemin yanı sıra sosyal açıdan da dayanışmanın ve yardımlaşmanın en yüksek olduğu ay olduğunu belirterek, “İslam dininin en kutsal ayı olan Ramazan ayında paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakiri gözetmenin de vaktidir. Ramazan ayında yapılan yardımlarla, zengin ve varlıklı insanlarla, fakir ve muhtaç insanlar arasında köprüler oluşturulmakta, empati kurulmaktadır. Dernek olarak ihtiyaç sahibi ailelere göndereceğiniz fitre, zekat gıda ve diğer yardımlarınıza talibiz” dedi.