Bolu kampında TRT Spor'a konuşan Kerem Kalafat; Kampımız çok iyi geçiyor. Hedeflediğimiz Süper Lig'e bu sene çıkacağız inşallah. Çalışmalarımız yorucu gidiyor ama yorulmadan da başarı olmuyor. Yorulacağız ve hedeflediğimiz kupayı da alacağız inşallah". dedi

İLK 2'DEN ÇIKMAK İSTİYORUZ

Arca Çorum FK'nın yeni transferlerinden Oğuz Gürbulak ise ligin zorluğuna dikkat çekerek, ilk 2'den çıkmak istediklerini söyledi.

İYİ BİR KADRO KURULDU

İyi bir kadronun kurulduğunu belirten Gürbulak; "Bu sene iyi bir kadro kuruldu. Güzel bir camiaya geldik. Hedeflerimiz büyük. Takımı bir üst lige taşımak istiyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor inşallah sakatlık, kaza bela olmadan güzel bir sezon olur. Hedefimiz ilk 2'den çıkmak. Lig biraz zor. Bunun bilincindeyiz. Ona göre hazırlanıyoruz. İlk 2'den çıkacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı