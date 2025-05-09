Çorum’un İskilip ilçesinde, özel bireyler ve aileleri, kendilerine yönelik yönelik gerçekleştirilen şenlikte doyasıya eğlendi.

İskilip'te özel bireyler ve aileleri için şenlik düzenlendi. Etkinlik boyunca hem çocuklar hem de aileleri keyifli anlar yaşadı.

İskilip Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Sakarya İlkokulu iş birliğiyle organize edilen şnliğe İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, SYDV Müdür Vekili Osman Şimşek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Ayşe Avkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Arıcı, Gençlik Merkezi Müdürü Şevket Akkocaoğlu, kurum personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Katılımcılar, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.