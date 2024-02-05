Çorumlu Yazar Ethem Göktürk, yaptığı başarılı kalp ameliyatlarıyla Tıp Dünyası’nın dikkatini çeken, American Biographical Institute tarafından “Yılın Tıp Adamı” ödülüne layık görülen Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan’ın hayatını anlatan kitabını Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a armağan etti.

CERRAH ROMANINI KİMLER OKUMALI?

Ziyarette roman halinde kitaplaştırdığı ‘Kalbin Zirvesinde Bir Türk: Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan Cerrah’ adlı eseri hakkında bilgi veren Yazar Ethem Göktürk, Cerrah romanının tıp meraklılarını ardınca sürükleyecek bir hayat hikâyesinin sayfalara dönüşmüş hali olduğunu belirterek, “Başta gençler olmak üzere başarıya susamış kim varsa bu eseri okuduğunda yön gösteren bir kutup yıldızına rastlayacaktır. Aşılacak yol ne kadar uzun ve zorluklarla örülü olsa da yola çıkan ilkeli olacak, sabır zırhına bürünüp bir dinamo gibi çalışarak enerjisini yenileyecek” dedi.

CERRAH’I OKUYAN HERKESİN ÖZ GÜVENİ ARTACAKTIR

Cerrah’ı okuyan herkesin öz güveninin artacağını ifade eden Göktürk, kitap hakkında şunları söyledi: “Şüphesiz ki başarı bedel ister. Ancak yorulmamak üzere yola çıkarak net hedefi olanlar yakalayabilir başarıyı. Tesadüfler insanlara bazı güzellikler sunsa da rastgele elde edilen şeylerin kalıcılığı yoktur. Başarı yolunda hedeflerin zihinde netleştirilmiş olması ne kadar önemliyse gösterilen kararlılık da o derece önemlidir. Dev gibi bir eser bırakma niyetindeki karıncanın sabır ve gayreti er geç fark edilecektir.

Bir alanda zirveye çıkmayı pek çok insan arzu eder ama zirvenin kuralıdır az kişiye nasip olmak. Doktor Özdoğan’ın başarısının derecesi aştığı engellerin büyüklüğünde gizlidir. Bir defasında ekip olarak ameliyatın tam orta yerinde “yangın” denilen canavarla baş başa kalmışlardır. Yangın, ameliyatın bitmesini bekler mi? Alevler oksijen tüplerine ulaşırsa ne hastanın ne de ekiptekilerin kurtulma ihtimali vardır. Meslekleri gereği arada bir şahit oldukları ölümle bu kez kendileri burun burunadır.

Cerrah’ı okurken Kadirli’nin bir köyünde on iki kardeşten biri olarak doğup, hayatını tıbba adayan bir Anadolu çocuğunun zorlukları aşa aşa yükselişine ve kalp cerrahisinin zirvesine çıkışına şahit olacak, kendinizi bu olağanüstü hikâyenin içinde bulacaksınız. Yunanistan Başbakan’ı Papandreu da dâhil olmak üzere Türkiye’de ve yurt dışında katıldığı ameliyatlarla hedefine emin adımlarla yürüyen Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan’ı daha yakından tanıyacaksınız.”

‘YAZMAK İSTEYENLERİ ATÖLYEMİZDE YETİŞTİRİYORUZ’

Ankara’da hikâye anlatıcılığı ve yazarlık atölyelerinin olduğunu da dile getiren Göktürk, “Yazmak isteyenleri atölyemizde yetiştiriyoruz. Hikâye merkezli olmak üzere 18 yaşından büyük, yazarlıkla ilgili genel bilgi veriyorum. Yazmanın temel kuralları, yazmayı tetikleyen durumlar, anlatım unsurları, anlatım özellikleri, bir fikrin hikâye olarak ortaya konulup olgunlaştırılması, ana hikâyeden romana yolculuk, kitap haline getirilmesi gibi aşamaları öğretiyoruz. Bunların dışında daha da önemlisi bir kitabın daha verimli okuma yollarını öğretiyoruz. Editörlük faaliyeti, Türkçenin kolay anlatımı, metin editörlüğü gibi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.