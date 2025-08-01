Tokat İl Jandarma Komutanı hemşehrimiz Kıdemli Albay Sabri Küyük, Tuğgeneralliğe terfi ederek Bingöl İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları terfi ve atama kararları doğrultusunda Tokat İl Jandarma Komutanı hemşehrimiz Kıdemli Albay Sabri Küyük de Tuğgeneralliğe terfi etti.

SABRİ KÜYÜK KİMDİR?

Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük 01 Ekim 1971 tarihinde Çorum ili Osmancık İlçesinde doğdu. 1994 yılında Kara Harp Okulundan Teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1994-2009 yılları arasında çeşitli birliklerde takım, bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunan Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük; 2009-2011 yılları arasında Şırnak 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanı, 2011-2016 yılları arasında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürü, 2016-2017 yılları arasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, 2017-2018 yılları arasında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, 2018-2020 yılları arasında Bingöl/Kığı Jandarma Komando Alay Komutanı olarak görev yaptı.

2020-2023 yılları arasında Isparta İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanlığının 24 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/390 sayılı kararı ile Jandarma Kıdemli Albay rütbesi ile Tokat İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Fatma Küyük ile evli olup, iki çocuk babasıdır. (Haber Merkezi)