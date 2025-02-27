Çorumlu bürokratlardan Murat Beşikçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atandı.

Şanlıurfa'dan Faruk Çelebi imzalı habere göre; 2024'te yılın idarecisi seçilen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Beşikçi, 5 yıla aşkın bir süre Diyarbakır'da görev yaptığı için bölgeyi, mevcut problemleri yakından biliyor.

MURAT BEŞİKÇİ KİMDİR?

1983 yılında Çorum'un İskilip İlçesinde doğan Murat Beşikçi, İlkokulu İskilip Azmimilli İlköğretim okulunda, Ortaokulu Çorum İnkılâp İlköğretim Okulu’nda ve liseyi ise Çorum Atatürk Lisesi’nde bitirdi.

2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanan Murat Beşikçi, 2005 yılında mezun oldu.

Aynı yıl açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Beşikci 2006 yılında Antalya Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Isparta' da Teftiş stajını, Antalya' da İl Merkez stajını, Antalya Manavgat' da Kaymakam refikliği stajını yaptı.

Kasım 2006-Mart 2007 tarihleri arasında Akpınar (Kırşehir) Kaymakam Vekilliği görevinde bulunan Murat Beşikçi, daha sonra Ankara' da 4 Ay süren dil kursuna müteakip İngiltere'nin Sheffield kenti Üniversitesinde 1 yıl eğitim aldı.

Murat Beşikçi, sırasıyla Pazarlar Kaymakamı, Tutak Kaymakamı, Akseki Kaymakamı ve Şalpazarı Kaymakamı olarak görev yaptı, 7 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyarbakır/Yenişehir Kaymakamlığına atandı.

2019 yılı Kasım ayında Yenişehir ilçesi Belediye Başkanı Belgin Diken terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılınca yerine Kayyum olarak görevlendirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Beşikçi 2024 yılı Temmuz ayında Yenişehir Kaymakamlığından Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevinde bulunan eşi Zerrin Çay Beşikçi ile birlikte Ankara Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine atanmıştı.