Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül, ‘Fikirtepe Kentsel Dönüşüm’ fotoğraf sunumuyla Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen “Memleketimden İnsan Manzaraları” ulusal fotoğraf yarışmasında şeref ödülüne layık görüldü.

Görsel hikâyesinde, kentsel dönüşüm süreci kapsamında oradaki habitatta yaşayan insanların tahliye öncesi ve sonrası gecekondulardan gökdelenlere uzanan hikâyeleri ve muhitten göç etme öyküsünü yansıtan Agâh Öncül, ödülünü 15 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Metro Handa yapılan törenle aldı.