Hentbol İl Temsilciliği görevine Sami Öncel yeniden atandı.

2017 yılında İl Temsilcisi olarak göreve başlayan aynı zamanda Klasman hakemi olarak görev yapan Sami Öncel yeniden bu göreve atandı.

Sami Öncel, uzun yıllardır hakem, antrenör ve il temsilcisi olarak görev yaptığı Hentbol’da dört yıl daha atandığını belirterek ‘Amacımız ilimizde daha fazla sporcu yetiştirmek bunun yanında hakem klasmanında Çorum’dan isimler kazandırmak. Bu amaçla çalışmaya aynı hırs ve azimle devam edeceğiz’ dedi.