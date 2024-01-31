Hentbol’da İl Temsilcisi Sami Öncel başkanlığında gözlemci, hakemler ve antrenörler bir araya gelerek sezonu değerlendirdi ve gelecekle ilgili görüş alışverişinde bulundular.

İl Temsilcisi Sami Öncel’in geçirdiği kaza sonrası uzun süredir sahalardan uzak kalması nedeni ile bağ evinde yapılan durum değerlendirme toplantısına Klasman Gözlemcileri Turgay Görkem ve Necati Şanlı, Klasman Hakemleri Taner Adıkdı ve Osman Çöl ile il hakemi ve antrenörleri Ömür Soytemiz ve Muammer Tekmen katıldılar.

Toplantıda bu sezon yapılan faaliyetlerin genel bir değerlendirmesi yapılırken yeni sezonda hentbolü daha iyi yerlere getirmek için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca bu sezon ilk kez 2. ligde mücadele eden Çorum Gençlikspor bayan hentbol takımının yeni sezon planlamasıda görüşüldü.