Yaklaşık 20 yıldır Çorum halkına hizmet veren Bozdağ Ayakkabı, her bütçeye ve her kesime uygun ayakkabılarıyla Çorum halkının hizmetinde.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi numara 51 (Endüstri Meslek Lisesi karşısı) adresinde hizmet veren Bozdağ Ayakkabı, bay-bayan, çocuk, spor ayakkabıları, terlik çeşitleri, günlük ve klasik ayakkabı çeşitleri ile hizmet veriyor.

‘Tarzınıza ve belirlediğiniz fiyat aralığına en uygun ayakkabı modellerini görmek için tüm Çorum halkını Bozdağ Ayakkabı’ya bekliyoruz’ diyen Bozdağ Ayakkabı sahibi Nejdet Bozdağ, kalite ve müşteri memnuniyetine her zaman önem verdiklerini söyledi.