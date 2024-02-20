1. Amatör Küme’de 13. hafta maçlarında favoriler kazandı ve yarış son haftaya kaldı.

Gülabibeyspor ve Mimar Sinan şampiyonluk için alaca Belediyespor, Kargıserispor ve İskilipgücüspor takımları ise ligde kalma için son maçlarda mücadele edecekler.

Lider Gülabibeyspor İskilipspor deplasmanında ilk dakikada bulduğu golle öne geçtiği maçta kalan bölümde ev sahibi takım etkili oldu ancak gol bulamadı.

Gülabibeyspor rakibini tek golle geçerek son haftaya lider olarak girmeyi başardı.

Takipcisi Mimar Sinan ise evinde konuk ettiği İskilipgücüspor önünde belli bölümlerde zorlansada maçtan 3-0 galip ayrılarak umutlarını son maça taşıdı.

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta ise Kültürspor ikinci yarıdaki çıkışını Kargıserispor önünde sürdürdü.

Ligde kalmak için mutlak puana ihtiyacı olan Kargıserispor ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta ikinci yarıda yediği gollerle oyundan düştü ve rakibine 4-1 mağlup olarak işini zora soktu

. Kültürspor ise bu galibiyet ise üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Alaca Belediyespor ise ligin ikinci yarısındaki çıkışını Ulukavakspor deplasmanında sürdürdü ve bu sezonun en gollü maçında 11-3 gibi farklı skorla galip gelerek ligde kalma umutlarını son maça taşıdı.

Ligde mücadele pazar günü oynanacak dört maçla sona erecek.