AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, bir grup maskeli gencin pankart açarak yaptıkları eyleme tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde bazı yerel haber sayfalarında gündeme gelen ve kendilerini Yazı Çarşı Gençliği olarak tanıtan birkaç kişinin pankart açarak yaptığı eylemin, devleti zaaf içinde göstermeye yönelik provakatif bir eylem olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Eylemi yapan şahısların amacı uyuşturucuya dikkat çekmek değil, birileri tarafından kullanılan, kaos ortamı oluşturma çabaları olarak görülmektedir. Uyuşturucu, yaralama ve tehdit suçlarından suç kayıtları olanların uyuşturucu ile mücadele etmeleri mümkün değildir. Bir kısım muhalefet parti temsilcilerinin de bu provakasyona alet olmaları olayın vahametini daha da artırmaktadır. Uyuşturucu konusu siyaset üstü bir konudur. Tüm toplumu tehdit etmektedir. Topyekün bir mücadele ile ancak bu sorunu yasal çerçevede çözülmelidir. Devletimizin güvenlik birimleri tüm gücüyle uyuşturucu ile mücadele etmektedir. Bu tür provakatif eylemlerle hiç kimsenin devleti zaaf içinde gösterme hakkı da yoktur haddi de değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla bütün sahaya hakimdir. Devleti zafiyet içinde gösterme çabaları eski Türkiye özleminde olan insanların gayretleridir. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olup çetelerle, suç örgütleri ile suça karışanlarla mücadele etmekle kararlıdır. Hukuk devletinde çetelere, suç örgütlerine yer yoktur. Hiç kimse devletimizi aciz gösteremez. Hiç kimse devleti yok sayarcasına kendini adalet koyucu ve uygulayıcı olarak göremez” ifadelerini kullandı.