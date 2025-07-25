Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi bünyesinde inşası devam eden Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu'nun inşaatı hayırseverlerin destekleri ile yükselmeye devam ediyor.

Çorum Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesinin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Çorum Huzurevi sakinlerinden Abdullah Kaynak, Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu inşaatı için anlamlı bağışta bulundu.

Müftülüğe gelerek bağışını takdim eden hayırsever Kaynak, bağış makbuzunu Çorum İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal’dan teslim aldı.

TDV Çorum Şubesi yetkililerinin de hazır bulunduğu makbuz tesliminde Müftü Yardımcısı Baykal, hayırsever Kaynak’a göstermiş olduğu teveccüh dolayısıyla teşekkür edip, yardımlarının Allah katında makbul olmasını niyaz etti.