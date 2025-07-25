Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü ve son etap kampında ilk çalışmayı dün akşam yaptı.

Bolu’da farklı otellerde yapılan ilk iki etap kampının ardından iki günlük izne çıkan kırmızı siyahlı takım dün saat 16’da Düzce’de Topuk Yaylası tesislerinde son etap için toplandı.

Kırmızı Siyahlı takım saat 18’de bu etabın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya daha önce açıklanan 25 kişilik kadroya ilave olarak yeni transferlerden Samudio ve Arda da katıldı. Bu etabın ilk çalışması öncesinde Teknik Direktör Tahsin Tam futbolcularla bir toplantı yaparak çalışma programı hakkında bilgiler verdi ve bu etabın taktiksel geçeceğini tüm futbolculardan çalışmalarda yüksek tempo istedi.

Daha sonra üçüncü etabın ilk çalışması ısınma koşuları ile başladı ardından yapılan çabuk kuvvet ile devam etti.

Atletik koşunun ardından eğitsel oyun ile devam eden antrenman 10-10 taktik çalışma ile tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.