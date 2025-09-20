İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi bünyesinde yapımı devam eden Hıdırlık Hafızlık Kur’an Kursu inşaatına bir destek de hayırsever vatandaş Lütfi Kara’dan geldi.

Daha önce de kursun inşaatı için bağışta bulunan Lütfi Kara, İl Müftülüğünü ziyaret ederek bağışını TDV Çorum Şubesine teslim etti. Kara’ya bağış makbuzunu İl Müftüsü Şahin Yıldırım takdim etti.

Ziyarette, İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal ile TDV Çorum Şubesi görevlisi Ahmet Emin Kaplan da hazır bulundu.

İl Müftüsü Yıldırım, yaptığı katkılardan dolayı hayırsever Lütfi Kara’ya teşekkür ederek, Hıdırlık Kur’an Kursunun tamamlanmasıyla birlikte şehrin önemli bir eğitim yuvasına daha kavuşacağını ifade etti.

