Arca Çorum FK’nin rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı İbrahim Üzülmez’i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldığı ve Üzülmez’in takımın başına geçtiği duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 0-1 mağlup eden Iğdır FK yeni teknik direktörünü açıkladı. Bir süre önce Hikmet Karaman'la anılan Doğu Anadolu ekibi, takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, ligin 5. haftasında Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmasının ardından İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İbrahim Üzülmez, Iğdır temsilcisiyle ilk antrenmanına önümüzdeki günlerde çıkacak.