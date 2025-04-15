Hilal Oto Dizayn, Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi 42’nci Sokak Numara 4 adresinde hizmete girdi.

Birol Ecevit’in sahibi olduğu Hilal Oto Dizayn’ın açılışına önceki dönem Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, MHP ’ nin eski yöneticilerinden Mustafa Küyükoğlu ile Celal İrtürk, Yukarısaraylı Köyü Muhtarı Süleyman Koçak ve sanayi esnafı katıldı.

Açılışa katılanlar Birol Ecevit’e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ecevit’te katılımcılara teşekkür ederek, yemek ikramında bulundu.