İMVAK ile Türk Ocakları Çorum Şubesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Prof. Dr. Hilmi Demir'i düzenleyecekleri Mevlid-i Şerif programıyla anacak.

Uzun yıllar Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan, TEPAV Direktörü ve Çorum Türk Ocağı Kurucu Şube Başkanlığı yapan Prof. Dr. Hilmi Demir için 31 Temmuz Cuma günü ikindi namazı öncesinde Ulu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacak.

İMVAK ile Türk Ocakları Çorum Şubesi tarafından yapılan davette, "Merhum hocamızın aziz hatırasını birlikte yâd etmek üzere tüm hemşehrilerimizi Mevlid-i Şerif programımıza bekliyoruz." denildi.