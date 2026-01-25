Soykırımcı İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının en küçük kurbanlarından biri olan ve 355 kurşunun isabet ettiği araçta şehit edilen 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in acı hikâyesi beyaz perdeye taşındı.

6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in hüzünlü hikâyesi, 29 Ocak 2024'te yaşandı. Hind Receb, dayısı, yengesi ve kuzenleriyle güvenli bir nokta aramak için yolculuk halinde iken katil İsrail'in saldırısına uğradı.

Filmin ilk gösterimi dün akşam Çorum’da sinemaseverlerle buluştu.

Gösterimler, 26, 27, 28, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde ise saat 19.00’da AHL Park Paribu Cineverse’te de devam edecek.

Gazzeli şehit Hind Receb'in Sesi filmi için yapılan duyuruda şu sözlere yer verildi:

“Sessizliğin Bedeli, Unutmanın Yarasıdır…

Bir çocuğun fısıltısı, bazen bütün insanlığın vicdanını uyandırır.

Hind Rajab’ın sesi, sadece Gazze’den yükselen bir çığlık değil; aynı zamanda bize yöneltilmiş bir soru:

“Gerçekten duyuyor muyuz?”

Bu film, bir hatırlatma.

Unutmaya meyilli kalplerimize, görmezden gelen gözlerimize, suskun kalan dillerimize…

Bir çocuğun sesiyle, insanlığın sınavını yeniden önümüze koyuyor.

İzlemek, sadece bir seyir değil.

Bir vicdan borcu.

Bir insanlık görevi.

Gel, Hind’in sesine kulak ver.

Çünkü onun sesi, bizim sessizliğimizden daha güçlüdür.”