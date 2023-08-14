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Çorum’da bir iş yerine hırsızlık yapmak amacıyla giren yaşları 14 ve 8 olan 2 kardeş suçüstü yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Farabi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan çarşı mahalle bekçileri, bir iş yerinin camının açık olduğunu fark etti.

İçeriyi fener ile kontrol eden bekçiler, yaşları 14 ile 8 olan F.A. ve B.A.'yı hırsızlık yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan iki küçük kardeşin daha önce de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.