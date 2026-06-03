Çorum’un tanınmış esnaflarından Fikret Hışıroğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ile yaptığı görüşmede Çorum’a havaalanı talebini iletti.

Karadeniz Turu kapsamında Çorum’a gelen Cemil Çiçek, ünlü gazeteci Yavuz Donat, uzun yıllar üst düzey bürokraside aktif görevlerde bulunan Saffet Arıkan Bedük ve beraberindeki heyet, Hışıroğlu Dinlenme Tesisleri’nde ağırlandı.

Sohbet sırasında Çorum FK’nın Süper Lig’e yükseldiğini hatırlatan Fikret Hışıroğlu, kentin havaalanına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hışıroğlu, daha önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetimini Çorum’a davet ettiğini ancak şehirde havaalanı bulunmamasının sorun oluşturduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda Cemil Çiçek’in “Bir isteğiniz var mı?” sorusuna Hışıroğlu, “Süper Lig’e çıktık, acilen havaalanı istiyoruz” yanıtını verdi.

Hışıroğlu, havaalanı talebini Gazeteci Yavuz Donat’a da iletti. Donat ise en kısa sürede Çorum’a geleceğini söyledi.