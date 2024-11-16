Hitit Anadolu Spor Kulübü Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret etti ve Tokat Belediye Plevnespor U 11 takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Hitit Anadoluspor Kulübü antrenörleri Hasan Gürbüz ve Tevfik Zincirci ile U 11 takımı oyuncuları Tokat Belediye Plevnespor ile hazırlık maçı yapmak için bu ile gitti.

Arıcı ve beraberindekiler Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Ferhat Arıcı çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve iki ilin sportif faaliyetlerde böyle organizeleri yapmalarının önemine değindi.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’de Hitit Anadoluspor kulübü idareci, antrenör ve sporcularını misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında Eğer ile Hasan Gürbüz ve Tevfik Zincirci geçmiş anılarına dile getirerek sohbeti derinleştirdiler.

Arıcı ve beraberindeki antrenörler Tokat ASKF Başkanı Sezai Işkın’ı ziyaret etti. Ardından da Uzunburun sahasında Tokat Belediye Plevnespor U 11 takımı ile hazırlık maçı yaptı.