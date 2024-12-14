Hitit Üniversitesi Hentbol takımı Ünilig Bölge birinciliğinde üçlü averaj sonunda ikinci olarak terfilere gitmeye hak kazandı.

Konya Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Ünilig Hentbol Bölge birinciliğinde Çorum Hitit Üniversitesi ile birlikte Atılım Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi takımları takımları mücadele etti.

Hitit Üniversitesi antrenörler Dr. Öğr. üyesi Gül Yağar ve Dr. Ör. Üyesi Emrah Cerit yöneimindeki kadroda Yunus Kıldaş, Serkan Key, Sefa Bulut, Samet Gün, Özgür Tekin, Necati Özkar, Murat Özdemir, Frelange Girfelin, Mavoungou Ngoma, Franck Dıssamoussa, Enes Algül, Ender Arslantürk, Alper Ülger, Batın Fahrettin Taştan ve Atıf Fırat Doğan’lı kadrosu ile mücadele etti.

Hitit Üniversitesi Atılım Üniversitesi’ne 40-35 yenilirken Nigde Ömer Hals Demir Üniversitesi’ni 41-37, Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni 76-26 ve TED Üniversitesi’ni ise 41-37 yendi.

Tek grupta yapılan maçlar sonunda beş maçta tek mağlubiyeti Atılım Üniversitesi karşısında alan Hitit Üniversitesi grup maçları sonunda üçlü averaj hesabı yapıldı.

Atılım, Niğde Halis Demir ve Hitit Üniversitesi arasında yapılan üçlü averaj hesaplaması sonunda Çorum Hitit Üniversitesi ikinci olarak terfi maçlarında mücadele etmeye hak kazandı.

Hitit Üniversitesi kadın voleybol takımına bölge birincisi olarak terfi müsabakaları hakkı kazanmıştı.