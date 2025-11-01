Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında “Güçlü Aile Güçlü Toplum” konulu program düzenlendi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Sökmen açılış konuşması yaptı.

Konuşmanın ardından katılımcılara okulun tanıtım videosu, Ailemle Okuyorum Projesi, İletişim Sofrada Başlar Projesi ve Ailemle Mutfaktayım video gösterimi yapıldı.

Daha sonra “özel öğrencilerin hazırlayıp sunduğu Geçmişten Günümüze Aile Yapısı” adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Klinik Psikolog Seda Karaca, Psikolojik Danışman Aslı Büşra Tüfekçi ve Aile Danışmanı Zehra Düzgünöz tarafından “Ailemiz Geleceğimiz” temalı söyleşi gerçekleştirildi.

Okul öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Simit Bahane Aile Şahane” adlı tiyatro oyununun sergilenmesi ve ardından projelere katılan öğrenci ve velilere katılım ve teşekkürler belgelerinin takdimi ile program sona erdi.