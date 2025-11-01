TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulunda “Zirveye Giden Yol: MatParaf Kampı” düzenlendi.

TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, LGS hazırlık sürecinde fark yaratan örnek bir çalışmaya daha imza attı.

“Hazırız, kararlıyız, başaracağız; zirveye çıkacağız! Bugün burada tarih yazacağız!” sloganıyla Okul Müdürü Fuat Bal’ın liderliğinde gerçekleştirilen MatParaf Kampı, öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmek, çalışma disiplinini artırmak ve sınav motivasyonunu en üst düzeye taşımak amacıyla düzenlendi.

İki gün süren kamp boyunca öğrenciler, matematik ve paragraf derslerinde MEB’in örnek soruları ve geçmiş yılların çıkmış soruları üzerinde yoğun bir şekilde çalıştılar.

Okul Müdürü Fuat Bal, kampın öğrenciler üzerindeki etkilerini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“MatParaf Kampı, öğrencilerimiz için yalnızca bir çalışma programı değil, aynı zamanda bir karakter gelişim sürecidir. Burada çocuklarımız azmi, disiplini ve inancı birlikte yaşadılar. Her bir öğrencimiz, gelecekteki başarısının temelini bu kampta attı.

Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma, katkı sunan velilerimize ve gayret gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Bu tür programların okulun akademik vizyonunun önemli bir parçası olduğunun altını çizen Bal, “TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu olarak disiplin, azim ve inançla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

KAMPA VELİLERDEN TAM DESTEK

Kamp süresince öğrencilerin öğle yemekleri ve ikramları veliler tarafından organize edildi.

Okul Müdürü Fuat Bal, velilerin bu özverili desteklerine özel olarak teşekkür ederek, “Velilerimizin desteği bizim için çok kıymetli. Eğitim bir ekip işidir; biz bu ekibi öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte büyütüyoruz. Bu dayanışma, çocuklarımızın başarısına güç katıyor” ifadelerini kullandı.

Kampa katılan öğrenciler, her dersin başında hep bir ağızdan, “Hazırız, kararlıyız, başaracağız; zirveye çıkacağız! Bugün burada tarih yazacağız!” kamp sloganını tekrar ederek motivasyonlarını taze tuttular.

MATPARAF KAMPI DEVAM EDECEK

Öğrenci ve veli geri bildirimleri doğrultusunda, ikinci kampı ara tatilde düzenlenmeyi planlandıklarını dile getiren Okul Müdürü Fuat Bal, “İlk kampın geri dönüşleri son derece olumlu oldu. Öğrencilerimizin kararlılığı ve velilerimizin ilgisi bize güç verdi.

Ara tatilde ikinci MatParaf Kampı’nı daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde belirtti.