Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne 1 Doktor Öğretim üyesi, 1 Doçent ve 1 Profesör, Antropoloji Bölümü'ne 1 Profesör,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne 2 Doktor Öğretim üyesi, Maliye Bölümü'ne 1 Doçent, İşletme Bölümü'ne 1 Doçent, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne 2 Doçent, Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne 1 Doçent, İktisat Bölümü'ne 2 Profesör, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne 1 Doktor Öğretim üyesi, 2 Doçent, 1 Profesör, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü'ne 2 Doktor Öğretim üyesi, 3 Doçent, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 2 Doçent, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'ne 1 Doktor Öğretim üyesi, 3 Doçent, 1 Profesör, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü'ne 1 Profesör, İlahiyat Fakültesi'ne 4 Doktor Öğretim üyesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'ne 2 Profesör ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'ne 3 Doçent olmak üzere toplam 39 Öğretim üyesi alımı yapılacak.

Başvurular 16 Eylül'de sona erecek.