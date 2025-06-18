Hitit Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, bazı dijital medya platformlarında yer alan "Öğretim görevlisi firmalarla ortak oldu” başlıklı haberler üzerine açıklama yaptı.

Hukuki süreç başlatıldığını duyuran Hitit Üniversitesi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün (18 Haziran 2025), bazı dijital medya platformlarından “Hitit Üniversitesi'nde 3 milyon TL'lik skandal: Öğretim görevlisi firmalarla ortak oldu” başlığıyla servis edilen iddialara ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İddialarda yer alan konuyla ilgili Üniversitemiz tarafından inceleme başlatılmıştır.

Aynı zamanda, Üniversitemizin ve personelimizin kamuoyundaki itibarını zedelemeye yönelik yapılan haber ve paylaşımlarla Üniversitemizin yıpratılmasına müsaade edilmeyecektir. Söz konusu haberleri/paylaşımları yapan-yayan kurum ve kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.”